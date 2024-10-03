В Госдуме пообещали поэтапно донастроить механизм взимания туристического налога

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Костенко считает, что механизм взимания туристического налога будет донастраиваться, поскольку вызывает беспокойство у представителей туристической отрасли.

"У нас будет поэтапное внедрение этого турналога, и мы сможем в процессе его введения донастроить для того, чтобы все-таки постепенно вернуться к концепции курортного сбора", - сообщила Костенко "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что механизм заработает не раньше второго квартала следующего года.

"Не с января, потому что у нас нет реестра классифицированных средств размещения, который на сегодняшний момент в законодательстве еще не принят. Пока эти реестры все сформированы. У нас есть гостевые дома, которые являлись плательщиками курортного сбора, но не состояли в реестре. Пока мы примем закон о гостевых домах, пока мы включим в реестры, получается что турналог будет вводиться в следующем году постепенно", - добавила она.

"Я проводила в августе совещание, в котором принимали участие 70 регионов, это те, кто рассматривает возможность введения туристического налога", - подчеркнула депутат.

Костенко отметила, что нововведения вызвали обеспокоенность у представителей туристической отрасли, поскольку будет дополнительная финансовая нагрузка на отдыхающих.

"Они считают, что это приведет к ухудшению количества качества предоставляемых услуг на курортах, потому что люди будут экономить и не будут покупать дополнительные услуги. Будут платить только за размещение и питание, а все остальные турусгули будут страдать. Люди будут на всем экономить, и это будет приводить, по сути, к деградации сервиса", - пояснила она позицию представителей туристической отрасли.

По словам депутата, в ближайшее время будут разработаны разъяснения для регионов, и будет разработан типовой законопроект, в который можно будет вносить в том числе, изменения, предложения.

"И я надеюсь, будет решен вопрос с местными жителями, будет все-таки рекомендовано отнести их в льготную категорию", - отметила Костенко.

По закону о совершенствовании налоговой системы, с 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который заменит курортный сбор. В следующем году налог составит 1% от стоимости услуг размещения, а к 2029 году ставка должна достичь 5%. Налог включается в стоимость проживания и не может быть меньше 100 рублей за сутки.