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Правительству поручено найти способ использования туристического налога для вывоза мусора

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию туристического налога для финансирования инфраструктуры вывоза мусора, образовавшегося от туристов.

Поручение дано по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития 29 мая 2024 года, перечень опубликован на сайте Кремля.

"Представить предложения по использованию дополнительных доходов местных бюджетов, полученных от введения туристического налога, на финансирование создания инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами и (или) на возмещение операционных расходов (затрат) региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на обращение с дополнительными объемами отходов, образуемых в курортный сезон", - говорится в поручении.

В июле в России вступил в силу закон, по которому с 2025 года регионы смогут вводить туристический налог. Он предусматривает право муниципалитетов на ежегодное повышение турналога до 2029 года. Предельная ставка на 2025 год составит 1%, с каждым годом она будет увеличиваться на 1% и к 2029 году составит 5%.

Кроме того, по итогам заседания совета президент поручил "разработать требования к инфраструктуре туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе, к энергосберегающим модульным объектам размещения повышенной автономности для использования туристами".

Правительству поручено также обеспечить разработку и реализацию программы государственной поддержки инвестиционных проектов по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях.

При разработке нацпроекта "Молодежь и дети" правительству и профильной комиссии Госсовета поручено проработать вопросы включения мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного туризма, подготовку и переподготовку экскурсоводов, в том числе, расширение программы "Больше, чем путешествие", предусмотрев выделение на эти цели в 2025-2030 гг. дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета".

Владимир Путин Госсовет Правительство
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