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Создание инфраструктуры новых морских курортов обойдется в более чем 400 млрд руб

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в проект "Пять морей и озеро Байкал" оценивается в 100 млрд рублей до 2030 года, еще более 400 млрд рублей потребуется на финансирование обеспечивающей инфраструктуры, сообщает пресс-служба зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

"Федпроект "Пять морей и озеро Байкал" предусматривает создание 10 круглогодичных курортов на побережьях, его реализация позволит дополнительно увеличить количество турпоездок по России на 10 млн в год, а также расширить номерной фонд на 73,5 тыс. На него будет предусмотрено не менее 103 млрд рублей до 2030 года. При этом общая потребность в финансировании объектов обеспечивающей инфраструктуры составляет более 400 млрд рублей. Необходимо использовать все меры господдержки по различным направлениям: транспорт, энергетика, ЖКХ и другие. Такая работа уже проделана Минэкономразвития с регионами", - сказал Чернышенко на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов.

Вице-премьер также предложил Минэкономразвития определить показатель - создание новых номеров.

В свою очередь, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отметил, что в структуре обновленного национального проекта "Туризм и гостеприимство" создан профильный федеральный проект.

"С учетом тех средств, которые сегодня в нем предусмотрены, планируем рассматривать только проекты, имеющие готовую проектно-сметную документацию. Также дополнительными источниками финансирования при строительстве курортов должны стать новые инфраструктурные бюджетные кредиты и средства, высвобождаемые от списания долгов регионов по бюджетным кредитам", - подчеркнул он.

Вахруков добавил, что регионы подтвердили готовность использовать эти источники финансирования при реализации проектов.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития Байкал
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