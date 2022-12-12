Освобожденный из американской тюрьмы Бут стал членом ЛДПР

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Освобожденный из заключения в США Виктор Бут стал членом ЛДПР, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Виктор Бут стал членом ЛДПР! Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слёте, посвященном 33-летию партии", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале в понедельник.

8 декабря в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен находившегося в заключении в США гражданина РФ Виктора Бута на осужденную в РФ американку Бриттни Грайнер (баскетболистка в августе 2022 года была осуждена на девять лет колонии, суд признал ее виновной в незаконном хранении без цели сбыта наркотических веществ – у нее в багаже было найдено гашишное масло для вейпа).

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в частности в попытке продать оружие колумбийским повстанцам. Соединенным Штатам его передали власти Таиланда. Он был задержан в Бангкоке 6 марта 2008 года. Бут отбывал наказание в тюрьме города Мэрион в штате Иллинойс. Он отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.