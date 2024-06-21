Минприроды разработало новый федпроект по изучению континентального шельфа РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минприроды РФ совместно с Роснедрами разработали федеральный проект "Континентальный шельф Российской Федерации", заявил генеральный директор ФГБУ "ВНИИ Океангеология" Борис Шумский в ходе профильного "круглого стола" в Совете Федерации.

"Минприроды России совместно с Роснедрами, при участии нашего института, разработали в прошлом году федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные, прежде всего, на геологоразведочные работы на континентальном шельфе, работы по продолжению обоснования расширения внешних границ континентального шельфа. Мы в прошлом году достаточно успешно защитили доклад и получили права на более чем 1 млн 600 тыс. квадратных километров в Северно-Ледовитом океане. Но и в Евразийском бассейне, и на Чукотском море работа еще не завершена", - сказал он.

В Минприроды РФ "Интерфаксу" подтвердили эту информацию, отметив, что сейчас макет федерального проекта находится на рассмотрении и согласовании в федеральных ведомствах.

"Выделение отдельного целевого финансирования проекта позволит обеспечить геополитические интересы и устойчивое присутствие России в Арктике, сохранит лидерскую позицию страны как морской научной державы", - добавили в министерстве.

Участники "круглого стола" отмечали огромное значение этого проекта для компаний-владельцев сейсморазведочных судов ледового класса - "Росгеологии" и "Морской арктической геологоразведочной экспедиции" (МАГЭ), поскольку его реализация позволит загрузить их флот работой.

"Одна просьба - ускорить продвижение данной программы, потому что мы ее составляли на 5-7 лет, в горизонте нашего выживания", - отметил генеральный директор МАГЭ Алексей Казанин.