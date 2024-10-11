В сентябре бензин на АЗС замедлил подорожание до 1,01%

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В России в сентябре потребительские цены на бензин выросли на 1,01% после того, как в августе поднялись на 1,22%, сообщил Росстат.

С начала года цены на бензин в сентябре поднялись на 7,78%. Индекс потребительских цен в сентябре в России составил 0,48%, с начала года - 5,78%.

В июле потребительские цены на бензин подскочили на 25% после того, как росли на 0,7% в июне, снижались на 7,9% в мае, повысились на 2,5% в апреле, на 16,1% в марте, на 12,2% в феврале, на 0,2% в январе, сократились в декабре 2023 года на 20,1%, в ноябре - на 15,6%, в октябре - на 20%, роста в сентябре на 9,1%.

Наиболее сильный рост в сентябре 2024 года наблюдался на бензин марок Аи-98 и выше - 3,9%.

Газомоторное топливо в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем подорожало на 3,6%, дизельное топливо - на 0,2%.

Бензин на АЗС в 2023 году подорожал на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).