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Утвержден график создания Российской орбитальной станции

Утвержден график создания Российской орбитальной станции
Фото: ESA via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил генеральный график по созданию Российской орбитальной станции (РОС), запуск первого модуля намечен на 2027 год, сообщили в госкорпорации во вторник.

"Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным "Роскосмоса", график включает в себя работы по проектированию и изготовлению модулей станции, обеспечению летных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, создание ракет-носителей и объектов наземной космической инфраструктуры, работы научных институтов отрасли по сопровождению проекта.

"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", - сказали в госкорпорации.

"Развертывание станции планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году", - сообщили в пресс-службе.

"Ядро станции в рамках реализации федерального проекта намечается создать из выводимых на орбиту в период до 2030 года четырех модулей: научно-энергетического (НЭМ-РОС), универсального узлового (УУМ), шлюзового (ШМ) и базового (БМ)", - заявили в госкорпорации.

Отмечается, что на втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется стыковка еще двух целевых модулей.

В "Роскосмосе" сообщили, что "общий запланированный объем финансирования проекта - 608,9 млрд рублей".

13 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году.

27 октября 2023 года Борисов сообщал, что первые три года работы, имеется в виду 2024-2026 гг., потребуют порядка 150 миллиардов рублей.

2 апреля "Роскосмос" объявил об утверждении эскизного проекта РОС.

7 ноября 2023 года генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сказал, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

Юрий Борисов Роскосмос Российская орбитальная станция
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