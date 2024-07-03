Для строительства Российской орбитальной станции уже заключены контракты на 97 млрд рублей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На первые три года строительства Российской орбитальной станции (РОС) заключены контракты примерно на 97 млрд рублей, сообщил в Госдуме гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Первые три года его реализации предусматривали 157 миллиардов на три года. Но мы пошли навстречу нашему Минфину, сдвинули ряд мероприятий вправо, в надежде, что они будут профинансированы чуть позже. Сегодня подготовлены и заключены контракты примерно на 97 миллиардов рублей", - сказал он депутатам.

2 июля "Роскосмос" сообщил о подписании контрактов на создание РОС, Борисов тогда утвердил генеральный график ее строительства.

"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", - сообщали в госкорпорации.

Развертывание станции должно начаться с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Также, на первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

В "Роскосмосе" сообщили, что "общий запланированный объем финансирования проекта - 608,9 млрд рублей".