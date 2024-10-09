Проблемам ЖКХ в регионах РФ будет посвящен "правительственный час" в октябре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в октябре "правительственный час" будет посвящен вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

"Среди приоритетов определили для себя помощь регионам в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства. На эту тему в конце октября запланирован "правительственный час", - написал Володин в среду в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на нем будет подробно рассмотрено состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Володин сообщил также, что "правительственные часы" теперь проходят в новом формате - исходя из проблем, беспокоящих людей, а не самоотчётов; первый такой "правчас" был посвящен организации летнего оздоровительного отдыха детей.

Благодаря обратной связи от избирателей в ходе этого заседания "были подняты самые актуальные темы в разговоре с профильными министрами, внесены предложения в правительство по решению наболевших вопросов", написал председатель Госдумы.