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В России продлили эксперимент по отслеживанию лекарств и сырья для них

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по отслеживанию лекарственных средств и сырья, используемого для их производства, продлен на полгода - до 30 июня 2025 года, соответствующее решение принято правительством РФ.

"Срок завершения эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства, продлевается на полгода - до 30 июня 2025 года. Постановление об этом подписано", - сообщили в пресс-службе кабмина.

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Так напомнили, что пилотный проект был запущен 29 декабря 2023 года. В рамках проекта производители фармацевтических субстанции передают данные о поступившем сырье и выпущенной готовой продукции в государственную систему маркировки "Честный знак". Затем эти данные попадают в специальную подсистему "Честного знака" и верифицируются с помощью взаимодействия с информационной системой Росздравнадзора и других уполномоченных ведомств. "Таким образом, апробируется система прослеживаемости всех стадий технологического процесса производства лекарственных средств, что позволяет подтвердить их подлинность и безопасность", - отмечается в сообщении.

"Продление сроков пилотного проекта связано с тем, что ранее Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции внесла изменения в план мероприятий по проведению эксперимента. Они коснулись вопросов взаимодействия, задействованных в эксперименте информационных систем по разделению возможности автоматической передачи данных о лекарственном средстве, химическом веществе и реактиве", - добавили в пресс-службе.

РФ Росздравнадзор
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