Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,5 км

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Извергающийся на Камчатке вулкан Карымский в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространяется на 50 км к востоку-северо-востоку от вулкана. Умеренная активность вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоту до 10 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пепловый шлейф с Карымского распространяется в сторону Кроноцкого залива, на его пути населенные пункты отсутствуют.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.