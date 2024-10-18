Whoosh поддержал введение возрастного ценза для управления электросамокатом

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Оператор сервиса кикшеринга Whoosh поддерживает введение запрета на управление электросамокатами для людей младше 16 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее о том, что власти готовы увеличить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также обязать людей получать права для управления этими транспортными средствами и запретить СИМ передвигаться по тротуарам и проезжей части, сообщили "Известия" со ссылкой на протокол совещания, недавно проведенного в правительстве. На совещании "Минтранс, Минпромторг, МВД, Минцифры, Минюст и депутаты Госдумы согласились, что в регулировании необходимо закрепить такие правила", сказано в публикации.

"Whoosh поддерживает установление минимального возраста управления электросамокатами на уровне 16 лет. Оператор предлагает внести соответствующие поправки в правила дорожного движения (ПДД). Согласно статистике аварийности 14-15 лет - самая рискованная возрастная категория. При получении доступа к сервису в обход правил оферты операторов кикшеринга, они часто нарушают ПДД и становятся участниками инцидентов", - сообщили агентству в пресс-службе компании.

Там заверили, что Whoosh "активно блокирует этой группе лиц возможность управления самокатами и принимает меры по недопущению этой категории в сервис".

По данным Whoosh, у подростков с 16 до 18 лет уровень аварийности не отличается от стандартного уровня взрослых. По мнению сервиса, эта категория является потенциально допустимой к возможности управления электросамокатами и не несет дополнительной опасности с точки зрения аварийности на улицах города.

"Для усиления контроля за соблюдением возрастных правил, компания планирует внедрить технологию проверки возраста, которая будет автоматически отстранять от сервиса возрастную категорию младше 16 лет. Разработка не только не допустит нарушителей в сервис, но и проверит возраст пользователей, которые подозреваются в нарушении правил оферты", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе еще одного оператора кикшеринга - компании "МТС Юрент" сообщили "Интерфаксу", что их сервисом разрешено пользоваться только с 18 лет, и с помощью сервиса идентификации МТС ID компания отслеживает возраст владельцев аккаунтов и блокирует несовершеннолетних пользователей.

"В России по разным данным более 30 млн человек хотя бы один раз пользовались шеринговыми электросамокатами, а пользователей других СИМ несоизмеримо больше. Лишить их сейчас возможности передвигаться по тротуарам при отсутствии достаточной велоинфраструктуры означало бы лишить миллионы людей удобного и экологичного микромобильного транспорта. Необходимо продолжительное время, прежде чем появится достаточное количество велодорожек для отдельного существования нового вида мобильности", - сказали в пресс-службе.

При этом, отметили в "МТС Юрент", у операторов шеринга есть технические возможности дополнительно ограничивать скорость СИМ до 10-15 км/ч там, где движение вместе с пешеходами может быть небезопасно: в настоящий момент у "МТС Юрент" более 3,5 тыс. таких зон ограничения скорости, что на 60% больше, чем в 2023 году.

В "МТС Юрент" считают, что "введение прав для СИМ - по сути, приравнивание СИМ к мопедам - может привести к росту популярности скутеров с более мощными характеристиками вместо маломощных самокатов с ограничением скорости, что приведет к росту аварийности с более тяжелыми последствиями; в то время как в шеринге 99,99% поездок проходят без происшествий".

В пресс-службе "Яндекса" воздержались от комментариев.