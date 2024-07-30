Поиск

Около 400 человек оштрафовали с апреля за езду на самокатах в московском метро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - С апреля порядка 400 человек получили штрафы за управление самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в московском метрополитене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С апреля около 400 человек оштрафовали за управление самокатами и другими СИМ в метро. Такая поездка не экономит много времени, но при этом угрожает здоровью других пассажиров и нормальной работе транспорта", - говорится в сообщении.

В дептрансе напомнили, что поездка в метро для нарушителей может обойтись дороже 2 тыс. руб. с учетом штрафа. Это произойдет с теми, кто ездит по станции на любом транспортном или спортивном средстве, кроме инвалидной коляски.

В конце марта Мосгордума приняла поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на повышение безопасности пассажиров метрополитена и монорельса, они предусматривают штрафы за нарушение некоторых правил использования метро. Так, штраф в размере 2 тыс. рублей теперь предусмотрен для тех, кто умышленно создает помехи движению пассажиров, остается в поездах, следующих в депо, ездит по станции на различных средствах передвижения, таких как велосипед или самокат.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Суд в Москве арестовал Тимура Бажаева по делу о нападении на полицейского

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

Число самозанятых в Москве превысило 1,7 млн

В Москве в понедельник с утра ожидается сильный дождь

Человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Ливень и гроза ожидаются в Москве в воскресенье

МЧС предупредило жителей Москвы о возможной грозе

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы признал вину

Суд в Москве арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

Суд в Москве арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

В Москве с понедельника похолодает на 6-7 градусов

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе

Следствие считает, что обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в группе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });