Около 400 человек оштрафовали с апреля за езду на самокатах в московском метро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - С апреля порядка 400 человек получили штрафы за управление самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в московском метрополитене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С апреля около 400 человек оштрафовали за управление самокатами и другими СИМ в метро. Такая поездка не экономит много времени, но при этом угрожает здоровью других пассажиров и нормальной работе транспорта", - говорится в сообщении.

В дептрансе напомнили, что поездка в метро для нарушителей может обойтись дороже 2 тыс. руб. с учетом штрафа. Это произойдет с теми, кто ездит по станции на любом транспортном или спортивном средстве, кроме инвалидной коляски.

В конце марта Мосгордума приняла поправки в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на повышение безопасности пассажиров метрополитена и монорельса, они предусматривают штрафы за нарушение некоторых правил использования метро. Так, штраф в размере 2 тыс. рублей теперь предусмотрен для тех, кто умышленно создает помехи движению пассажиров, остается в поездах, следующих в депо, ездит по станции на различных средствах передвижения, таких как велосипед или самокат.