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Мосгорсуд снова не отпустил из СИЗО экс-замминистра обороны Иванова

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным продление ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 19 сентября 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Иванова на срок до 23 декабря 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на постановление, - без удовлетворения", - сообщили в суде в четверг.

На аналогичный срок арест был продлен сообщнику Иванова - бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

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По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1,185 млрд руб.

В октябре стало известно, что Иванову предъявлено обвинение в особо крупной растрате по событиям 2015 года. Следствие считает, что экс-замминистра причастен к хищению более 200 млн руб. при покупке двух паромов. Следственные действия по этому делу завершены.

Иванов вину не признает вину ни по одному из обвинений.

Тимур Иванов Минобороны РФ
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