Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет по делу о рекордной взятке в биткоинах

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Балашихинский городской суд назначил 16 лет колонии строгого режима бывшему начальнику следственных отделов столичного Следственного комитета по Мещанскому и Тверскому району Марату Тамбиеву по резонансному уголовному делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Тамбиеву окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде во вторник.

Кроме того, Тамбиеву назначен штраф в размере 500 млн руб., он лишен специального звания – майор юстиции. На 12 лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Вторую фигурантку, Кристину Ляховенко – бывшую подчиненную Тамбиева, суд приговорил к 9 годам колонии общего режима с запретом на занятие должностей в органах госвласти на 8 лет и лишением звания старшего лейтенанта юстиции.

Тамбиеву вменялось девять эпизодов получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), одной крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), четыре эпизода приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), Ляховенко – один эпизод взятки, превышение полномочий и фальсификация доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Тамбиев, будучи в должности руководителя Мещанского следственного отдела СК и затем начальника следственного отдела по Тверскому району, в 2020-2022 годах получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization за принятие различных процессуальных решений по их уголовному делу при участии Ляховенко.

Общую сумму взяток, которую получил или собирался получить Тамбиев, следствие оценило в 2718 биткойнов (порядка 7,3 млрд рублей), $1,5 и $1,3 млн.

Тамбиев и Ляховенко вину не признали. Тамбиев, в частности, заявлял, что стал жертвой оговора.