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Рост цен на яйца в РФ за неделю ускорился в 3 раза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на яйца в РФ за неделю с 8 по 14 октября повысились на 0,3%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей темпы роста ускорились в 3 раза. До этого они дорожали примерно на 0,1% в течение трех недель.

С начала года сохраняется отрицательная динамика – снижение на 19,3%.

Росстат также сообщил, что сливочное масло на минувшей неделе подорожало на 1,4%, творог - на 1,0%, сметана - на 0,9%, молоко - на 0,8%, сыры - на 0,7%, макароны - на 0,6%.

Цены на мясные консервы для детского питания выросли на 0,5%, пшеничный хлеб и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,4%, вермишель - на 0,3%, говядину, свинину, рыбу мороженую, ржаной хлеб, подсолнечное масло, рис - на 0,2%, колбасы, сосиски, сардельки, сахар, печенье, сухие молочные смеси для детского питания, соль и водку - на 0,1%.

Снижение цен на 0,2% было зафиксировано на овощные консервы для детского питания и мясо кур, на 0,1% - на баранину.

Росстат
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