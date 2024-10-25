Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского

Бывший замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, задержанного по уголовному делу о хищениях, передал корреспондент "Интерфакса".

"Избрать в отношении Яновского меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря 2024 года", - говорится в постановлении суда.

Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как пояснил в суде следователь, Яновский, находясь на свободе, может скрыться и иным образом помешать расследованию.

В свою очередь, защита просила суд отправить экс-замминистра под домашний арест, указав на его состояние здоровья.

"Мы не согласны с решением. Конечно, будем обжаловать сегодняшнее решение суда в апелляционной инстанции в установленный законом срок", - сказал после заседания адвокат адвокатской конторы "Аснис и Партнеры" Сергей Дрозда.

Ранее в пятницу Никулинский суд отправил под домашний арест другого фигуранта дела - действующего замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова, которому вменяется злоупотребление полномочиями.

О задержании Яновского и Мочальникова стало известно накануне.

По версии следствия МВД, в период с 2014 г. по 2023 г. "должностными лицами Минэнерго России с подконтрольными организациями заключен ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов". Фактически работы были проведены не в полном объеме, считает следствие.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в конце июня двоим участникам схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позднее оперативники "задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ".

По данным правоохранительных органов, в деле, в частности, идет речь о хищении более 175 млн руб., выделенных Минэнерго на реструктуризацию углепрома.