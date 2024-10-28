Челябинский губернатор заявил о стабилизации ситуации в Коркине

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в Коркине нормализовалась, власти активизируют работу по комплексному развитию территории, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по ситуации на территории.

"По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации. Но ослаблять бдительность, уж тем более расслабляться - нельзя. Мы договорились о постоянном оперативном контроле обстановки в муниципалитете со стороны всех силовых структур, соответствующих правительственных органов региона", - сказал он.

Кроме того, он поставил перед местной властью задачу обратить внимание на комплексное развитие Коркинского округа.

"Обращаю внимание на задачу по комплексному развитию Коркинского муниципального округа. Несмотря на то, что многое сделано за последние годы, также остается много проблем. В первую очередь, в жилищно-коммунальной сфере. Соответствующие поручения по этому поводу даны. В целом указанную работу буду держать на личном контроле. Жители Коркино ждут от органов власти конкретных практических результатов", - пояснил Текслер.

Пресс-служба главы региона сообщила, что в Коркине работает комиссия по наведению порядка под руководством замгубернатора Алексея Фартыгина. В частности, проходят профилактические рейды в местах компактного проживания цыган. Поставлена задача проверить их на причастность к преступлениям, нарушениям, изучить их источники дохода, провести анализ соблюдения ими правил, принятых в российском обществе, поясняется в сообщении.

Губернатор заявил, что оперативная работа правоохранительных органов идет на всех территориях области с компактным проживанием цыганского населения.

Вечером 23 октября в Коркине была найдена убитой 40-летняя женщина-таксист. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила.

Убийство вызвало возмущение местных жителей, они 24 октября вышли на сход и потребовали наказать виновных. В СКР отмечали в связи с произошедшим, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается". Наиболее активные участники волнений были задержаны.