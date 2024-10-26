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Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства таксистки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона.

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"Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. (...) Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку", - сказал губернатор.

Он добавил, что "в первую очередь надо проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения, преступления, о которых говорят люди".

"При этом действовать четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства. Здесь главную скрипку должны сыграть правоохранительные органы, но во взаимодействии с местными органами власти и министерством общественной безопасности региона", - отметил глава региона.

Губернатор также дал негативную оценку действиям органов власти в Коркине.

"Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти на месте", - сказал Текслер.

Вечером 23 октября в Коркине была найдена убитой 40-летняя таксистка. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Убийство вызвало возмущение местных жителей, они потребовали наказать виновных.

В СКР отмечали в связи с произошедшим, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается".

Челябинская область
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