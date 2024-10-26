Рейды пройдут в челябинском Коркине после убийства таксистки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов в Коркине, где ранее произошли волнения из-за убийства таксистки, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона.

"Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. (...) Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку", - сказал губернатор.

Он добавил, что "в первую очередь надо проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения, преступления, о которых говорят люди".

"При этом действовать четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства. Здесь главную скрипку должны сыграть правоохранительные органы, но во взаимодействии с местными органами власти и министерством общественной безопасности региона", - отметил глава региона.

Губернатор также дал негативную оценку действиям органов власти в Коркине.

"Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти на месте", - сказал Текслер.

Вечером 23 октября в Коркине была найдена убитой 40-летняя таксистка. По подозрению в убийстве задержали 17-летнего местного жителя, которого она накануне подвозила. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Убийство вызвало возмущение местных жителей, они потребовали наказать виновных.

В СКР отмечали в связи с произошедшим, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается".