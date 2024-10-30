Российский малый бизнес заключил в III квартале госконтракты на 3,3 трлн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2024 года малый бизнес и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили 1,69 млн госконтрактов на 3,3 трлн рублей, говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде сохраняется тенденция незначительного снижения количества осуществленных закупок у СМП (на 1%) при одновременном увеличении их стоимостного объема (на 6%), - говорится в отчете. - Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении заключенных контрактов по результатам осуществления таких закупок - снижение показателей их количества и увеличение стоимостного объема (на 0,3% и 8% соответственно)".

Всего в III квартале текущего года госзаказчики разместили немногим более 1 млн извещений о закупках, в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО (спецторги), на 1,38 трлн рублей (1,31 трлн рублей годом ранее). Из них только около половины - 508 тыс. закупок на 601 млрд рублей - были признаны состоявшимися. В III квартале прошлого года состоявшимися были признаны 554 тыс. закупок на 630 млрд рублей.

Помимо этого, в отчетном периоде было объявлено 24,9 тыс. закупок (22,1 тыс. годом ранее) с обязательным привлечением малого бизнеса. Общий объем этих закупок, как и в предыдущем году, составил 3,4 трлн рублей. Здесь заметно менее половины закупок была признана состоявшейся - 10,6 тысячи на 1 трлн рублей (10,4 тысячи закупок на 1,16 трлн рублей в III квартале 2023 года).

Тем не менее, в отчетном периоде госзаказчики заключили с малым бизнесом 1,69 млн контрактов на 3,3 трлн рублей (1,67 млн контрактов на 3,2 трлн рублей годом ранее).

Также в III квартале госзаказчики расторгли с СМП и СОНКО 360 тыс. контрактов на 1 трлн рублей. Это больше аналогичного показателя 2023 года на 16% в количественном выражении и на 76% в денежном выражении.

Всего в III квартале госзаказчики заключили 2,4 млн контрактов на 7,9 трлн рублей, что на 2,8% и на 6,9% меньше аналогичного показателя 2023 года.