Бывший предправления Байкалбанка получил срок по делу о растрате 1,8 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал бывшего председателя правления Байкалбанка и трех его соучастников виновными в растрате 1,8 млрд рублей, сообщает прокуратура Бурятии.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Бывший руководитель банка получил 12 лет и 4 месяца лишения свободы, другие фигуранты дела - сроки от 6,5 лет до 12 лет и 8 месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также суд назначил им штрафы от 400 тысяч рублей до 850 тысяч рублей и удовлетворил иск представителя потерпевшего о возмещении причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

Суд и следствие установили, что в 2016 году фигуранты вывели ликвидные активы банка через договоры уступки прав требований по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам, купли-продажи и мены ценных бумаг.

"Реальная стоимость полученных в счет оплаты по сделкам векселей и акций являлась несопоставимой сумме уступленных прав требований и реализованных облигаций, ипотечных сертификатов и паев. Незаконными действиями организованной группы Байкалбанку причинен ущерб в размере более 1,8 млрд рублей", - уточняет прокуратура.

Банк России отозвал у Байкалбанка лицензию 18 августа 2016 года. В сентябре того же года появилась информация, что отрицательный собственный капитал финансовой организации по результатам аудита временной администрации составил 6,356 млрд рублей. В ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по ст.196 УК (преднамеренное банкротство).

В 2019 году верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении бывшего председателя правления Байкалбанка и четырех его подельников, осужденных за попытку хищения 895 млн рублей, в том числе и в виде имущества. Они были приговорены к различным срокам лишения свободы - от четырех лет шести месяцев до семи лет.