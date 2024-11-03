Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Цены не продукты, иск к "Туполеву" и древнеримская дамба

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти РФ не считают нужным вводить предельные розничные цены на продукты. Российские ведомства ждут добровольных ограничений от сетей.

- "Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб. Иск также подан к Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова - филиалу "Туполева". Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

- ОПЕК+ продлевает добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн б/с. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи до конца декабря.

- Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР.

- Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании. Благодаря 2000-летней конструкции удалось избежать жертв и разрушений в муниципалитете Альмонасид-де-ла-Куба в Сарагосе.

- Второй тур выборов президента Молдавии признан состоявшимся. Уже днем в воскресенье стало ясно, что в голосовании приняли участие более одной трети избирателей.