Древнеримская дамба предотвратила затопление города во время наводнения в Испании

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дамба, построенная во времена Римской империи, позволила избежать масштабных разрушений в одном из городов Испании, ряд регионов которой пострадали от наводнения. По последним данным, которые приводит Associated Press, в стране погибли по меньшей мере 213 человек.

Между тем в муниципалитете Альмонасид-де-ла-Куба в Сарагосе удалось избежать жертв и разрушений благодаря 2000-летней конструкции. Как сообщает El Espanol, возведенная во второй половин е I века нашей эры плотина эффективно задерживала и распределяла мощные потоки. Вода накапливалась, а затем поэтапно падала, избегая таким образом перелива. Плотина сконструирована так, что вода уходила по склону в сторону от домов. В результате в Альмонасид-де-ла-Куба не было зарегистрировано никаких повреждений или пострадавших.

Это самая высокая из всех сохранившихся в мире римских плотин. Она была построена в I веке, затем в III веке была на какое-то время заброшена. Во времена исламского правления в Испании плотину снова начали использовать по назначению, в том числе для отвода стоков на ирригационные поля.

Как напоминает Daily Mail, на данный момент в Испании пропавшими без вести числятся более 2 тысяч человек.