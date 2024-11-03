"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО "Туполев" и Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова - филиалу "Туполева" на 5,6 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 1 ноября и отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

Комментариями "Татнефти" и "Туполева" "Интерфакс" пока не располагает.