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"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.

"Татнефть" требует взыскать с "Туполева" 5,6 млрд руб.
Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО "Туполев" и Казанскому авиационному заводу им. С.П. Горбунова - филиалу "Туполева" на 5,6 млрд рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 1 ноября и отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

Комментариями "Татнефти" и "Туполева" "Интерфакс" пока не располагает.

Татарстан Татнефть Туполев
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