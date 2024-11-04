Роспотребнадзор проконтролирует проверку состояния детей в связи с информацией о вирусе Коксаки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о контроле проведения утренних проверок состояния детей в школах и детских садах на фоне информации о случаях заболевания вирусом Коксаки.

"В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости", - сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов.

"Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления. Кроме того, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала, принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами", - пояснили в службе.

Симптомы

Роспотребнадзор также попросил родителей, чей ребенок имеет клинические признаки болезни, немедленно обращаться в медицинское учреждение.

"Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки", - сообщили в службе.

Там отметили, что инфицирование вирусами Коксаки А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита.

"Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших - дети до 15 лет", - уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным службы, всем известная комбинация симптомов "рука-нога-рот" может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3.

"В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже - на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, - повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле", - сказали в Роспотребнадзоре.

Там сообщили, что Коксаки В (6 типов) - вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики.

"Роспотребнадзор напоминает: для профилактики заболевания необходимо тщательно мыть руки после возвращения из мест общественного пребывания, после посещения туалета и перед едой, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, фрукты и овощи мыть бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций. В случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью", - добавили в службе.

Ранее в различных СМИ появилась информация о том, что в школах появились случаи заболевания детей вирусом Коксаки, который якобы получил распространение среди отдыхавших россиян в Турции.