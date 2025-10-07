Поиск

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки в РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре опровергли сообщения СМИ о массовых вспышках вируса Коксаки в России.

"Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная", - заявили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целях предупреждения заноса инфекции в организованные детские коллективы действуют утренние фильтры, усилен дезинфекционный режим и проводится профилактическая санитарно-просветительская работа с населением.

Ранее в СМИ и социальных сетях сообщалось, что дети в некоторых регионах России в детских садах заражаются вирусом Коксаки. Отмечалось, что чаще всего болеют дети от трех до шести лет.

