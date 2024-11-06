Мосгорсуд направил на пересмотр просьбу ФСИН о реальном сроке Филиппу Дельпалю

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд направил на пересмотр в первую инстанцию представление ФСИН об отмене условного срока бывшему операционному партнеру Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение денежных средств банка "Восточный" и объявленному в России розыск, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суд Москвы от 23 сентября 2024 года отменить, направить материалы на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда", - говорится в решении Мосгорсуда.

Ранее Тверской суд отклонил представление ФСИН, мотивировав этом тем, что оно не может быть разрешено в отсутствии Дельпаля.

Таким образом Мосгорсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, поданное на постановление Тверского суда.

Защита Дельпаля в Мосгорсуде просила оставить решение первой инстанции без изменений.

Как говорится в представлении уголовно-исполнительной инспекции столичного управления ФСИН, установлено, что по адресу регистрации на территории России Дельпаль не проживает в течение двух лет, для постановки на учет в инспекцию он не явился, его местонахождение российским официальным органам неизвестно. В этой связи, как говорилось в представлении, в мае 2024 года был инициирован федеральный розыск Дельпаля.

Адвокат Дельпаля в первой инстанции просил отклонить представление, указывая, что тот выехал за границу на законных основаниях в 2022 году - в связи с истечением срока действия визы и в тот момент, когда на него не было наложено никаких ограничений на выезд. Во Франции у Дельпаля проживает семья, в том числе престарелые родители, за которыми он должен ухаживать. В настоящее время, отмечал адвокат, Дельпаль в Россию приехать не может из-за отсутствия визы, а также по показаниям врачей, рекомендовавших ему отказаться от любых путешествий.

Адвокат также подчеркивал, что Дельпаль положительно характеризуется работодателем и занимался в Москве благотворительной деятельностью. После вынесения приговора Дельпаль продемонстрировал полное и окончательное исправление, настаивал защитник.

Кроме того, согласно позиции защиты, Дельпаль не получил копию апелляционного определения Московского городского суда по его делу, переведенную на французский язык, и разъяснений от ФСИН по поводу порядка исполнения приговора.

Мещанский суд 5 августа 2021 года приговорил Дельпаля к четырем с половиной годам условно с испытательным сроком в течение пяти лет за особо крупное хищение путем растраты. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

По условиям приговора Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию.

Как сообщалось, по тому же делу, что и Дельпаль, к условному сроку был приговорен основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, которому было назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд также смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд рублей банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.