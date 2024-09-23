Суд в Москве отказался заменить условный срок на реальный Филиппу Дельпалю

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отклонил представление ФСИН об отмене условного срока бывшему операционному партнеру Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, осужденному за хищение денежных средств банка "Восточный" и объявленному в РФ розыск, передал корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении представления (...) отказать", - огласила постановление судья Ольга Семина.

Как посчитал суд, разрешить такое представление невозможно без явки Дельпаля, которую не обеспечила ФСИН.

Согласно представлению уголовно-исполнительной инспекции столичного управления ФСИН, установлено, что по адресу регистрации на территории РФ Дельпаль не проживает в течение двух лет, для постановки на учет в инспекцию он не явился, его местонахождение официальным органам РФ в настоящее время неизвестно. В этой связи, как указывалось в представлении, в мае 2024 года был инициирован федеральный розыск Дельпаля.

Адвокат Дельпаля просил суд отклонить представление, указав, что тот выехал за границу на законных основаниях в 2022 году - в связи с истечением срока действия визы и в тот момент, когда на него не было наложено никаких ограничений на выезд. Как указал защитник, во Франции у Дельпаля проживает семья, в том числе престарелые родители, за которыми он должен ухаживать. В настоящее время, по словам адвоката, гражданин Франции в РФ приехать не может из-за отсутствия визы, а также по показаниям врачей, рекомендовавшим ему отказаться от любых путешествий.

Адвокат подчеркнул, что Дельпаль положительно характеризуется работодателем и занимался в Москве благотворительной деятельности. После вынесения приговора иностранец продемонстрировал полное и окончательное исправление, заявил защитник.

Кроме того, отметил адвокат, Дельпалю не предоставили копию апелляционного определения Московского городского суда по его делу, переведенную на французский язык, и разъяснений от ФСИН по поводу порядка исполнения приговора он не получал.

Дельпаль был приговорен Мещанским судом Москвы 5 августа 2021 года к четырем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет за особо крупное хищение путем растраты. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Согласно приговору, Дельпаль в течение определенного ему испытательного срока должен был не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, а также ежемесячно приходить туда на регистрацию.

Как сообщалось, по тому же делу, что и Дельпаль, к условному сроку был приговорен основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, которому было назначено пять с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. В 2023 году Мосгорсуд смягчил наказание бизнесмену - до четырех с половиной лет с испытательным сроком в течение четырех лет. В феврале 2024 года кассационный суд также смягчил приговор. Весной 2024 года стало известно, что испытательный срок Калви истек, в связи с чем его судимость была погашена.

Условные сроки по делу получили еще пять человек - коллеги Калви и Дельпаля.

Согласно фабуле дела, фигуранты похитили 2,5 млрд руб. банка "Восточный", акционером которого был Baring Vostok. Никто из фигурантов не признал вину в суде.