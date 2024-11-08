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Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному диалогу Путина и Трампа
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о готовности к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявил, что пока конкретики в этом вопросе нет.

"Какой-то конкретики в настоящий момент нет", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он напомнил о заявлениях Трампа в ходе предвыборной кампании, что тот позвонит Путину. Песков подчеркнул, что "эта готовность, эта открытость сохраняется".

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли после взаимных заявлений Путина и Трампа о возможных контактах друг с другом, считать, что намечается потепление отношений между двумя странами, Песков сказал: "Есть определенные заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, наверное, было бы преждевременно об этом говорить".

Накануне на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

В свою очередь Трамп в интервью NBC News допустил, что проведет разговор с российским президентом.

Дмитрий Песков США Владимир Путин Дональд Трамп
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