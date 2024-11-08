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Из РФ выдворили 20 тыс. мигрантов после операции "Нелегал-2024"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В результате проведенной полицейскими операции "Нелегал-2024" из России выдворены и депортированы 20 тысяч иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"В рамках операции "Нелегал - 2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", - написала Волк в пятницу в своем телеграм-канале со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Она уточнила, что в ходе мероприятий правоохранительные органы возбудили более 4 тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции.

"Также возбуждено 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ", - отметила официальный представитель МВД РФ.

МВД РФ
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