МВД насчитало свыше 740 тыс. мигрантов, незаконно находившихся в РФ на 1 октября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Более 740 тысяч иностранных граждан находились в РФ незаконно на 1 октября, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"На 1 октября в России находилось более 6,5 миллионов граждан других государств. Из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований на пребывание. С начала года число указанных лиц возросло почти на 40%", - сказал министр на коллегии МВД, посвященной деятельности по организации работы в сфере миграции.

По словам министра, на фоне общего сокращения количества криминальных проявлений со стороны иностранцев за девять месяцев на 3% в половине регионов произошел их прирост.

"Выходцы из-за рубежа причастны к тяжким и особо тяжким преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, включая террористическую деятельность. Фиксируются десятки конфликтных ситуаций, обусловленных противоправным и антиобщественном поведением", - сказал Колокольцев.

Он отметил, что в текущем году полицейские приняли решения об ограничении въезда в РФ 180 тысячам иностранных граждан. Кроме того, было принято решение о лишении российского гражданства свыше 1,2 тыс. человек.

"Продолжается пополнение массивов биометрической информации. В текущем году сокращен срок пребывания более чем 7 тысяч приезжих, не прошедших дактилоскопирования и фотографирования. Лишены гражданства свыше 1200 лиц", - сказал Колокольцев.

Глава МВД отметил, что почти в два раза выросло число должностных лиц подразделений полиции по вопросам миграции, привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. "Если за девять месяцев 2023 года было привлечено 86 сотрудников, за девять месяцев 2024 года их уже было привлечено 160 человек", - сказал Колокольцев, добавив, что поддерживает идею законодателей увеличить срок наказания за незаконную легализацию приезжих и другие преступления в этой сфере.