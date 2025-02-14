Глава ФСПП сообщил об удвоении числа мигрантов, выдворенных из РФ в 2024 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Количество иностранцев, выдворенных из России в прошлом году, увеличилось почти вдвое и составило свыше 87 тыс. человек, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"В 2024 году за пределы РФ выдворено более 87 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств, что почти в два раза больше, чем в 2023 году (более 44 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 иностранных государств)", - сказал Аристов в пятницу на брифинге в Москве.

По его словам, большая часть иностранцев подлежала депортации преимущественно в страны, входящие в СНГ - Узбекистан, Таджикистан, Молдавию, Киргизию, Азербайджан, Туркменистан, Белоруссию.

Главный пристав РФ отметил, что выдворение также проводилось во Вьетнам, Судан, Китай, Египет и на Кубу.