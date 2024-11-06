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В Московском регионе 250 мигрантов-таксистов, работавших с нарушениями

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В рамках недельного рейда на территории Москвы и Подмосковья было выявлено 250 иностранных водителей, которые работали с нарушениями законодательства, сообщили в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

По данным главка, 110 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правила въезда и режима пребывания, еще 20 - за уклонение от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, восемь - за незаконную трудовую деятельность в качестве водителей.

Еще 112 граждан привлечены к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем без водительского удостоверения и ОСАГО.

"Также выявлены иностранцы с поддельными водительскими удостоверениями, миграционными картами, фиктивными договорами о трудоустройстве, в отношении которых проводится процессуальная проверка", - отметили в управлении.

По итогам рейда, 36 иностранных граждан выдворены в административном порядке, еще семерым нарушителям сокращен срок пребывания.

"Также установлено 18 нарушений со стороны работодателей, которые скрыли от органов контроля факт привлечения к труду иностранцев в качестве водителей такси", - резюмировали в полиции.

Полицейские проверки проводились в течение шести дней в местах с наибольшим количеством таксомоторных перевозок.

Временные патрули были организованы на парковках и дорогах вблизи аэропортов Шереметьево, Домодедово, Жуковский; в агрокластерах Фудсити на Калужском шоссе и в Домодедово; на территории у вещевого рынка "Садовод" и в торговых комплексах и ярмарках в Котельниках и Мытищах.

МВД Подмосковье Москва
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