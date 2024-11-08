Бывшая жена бенефициара Мурманского пароходства купила его дом в Москве за 1,4 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Татьяна Куликова, бывшая жена признанного банкротом Николая Куликова - бенефициара АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, также признано банкротом), стала единственной владелицей земельного участка с домом в Москве, которыми ранее они владели совместно. Информация о сделке опубликована на Федресурсе.

Недвижимость была выставлена на торги, но у Куликовой было преимущественное право на заключение договора купли-продажи по цене, предложенной победителем торгов, так как равная доля имущества принадлежала ей.

Цена доли Куликова в совместном имуществе по договору - 1,396 млрд рублей. При этом сам договор не опубликован с целью неразглашения персональных данных.

В августе на торги был выставлен земельный участок в Серебряном бору в Москве площадью 3,3 тысячи кв. м с домовладением площадью почти 655 кв. м. Начальная цена лота (доли Куликова) составляла 1,33 млрд рублей. Торги проходили на электронной торговой площадке "Альфалот".

В сентябре из трех участников был определен победитель. Им стало АО "Проперти Смарт" (Москва). Предложение компании составило 1,396 млрд рублей. При этом в материалах "Альфалота" сообщалось о преимущественном праве Куликовой на приобретение выставленного на торги имущества.

Эта недвижимость находится в залоге у сына Куликова - Игоря. Согласно материалам Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве Куликова-старшего, Куликов-младший - один из кредиторов бенефициара ММП, его требования на общую сумму 3,4 млн рублей включены в третью очередь реестра требований.

Арбитражный суд Москвы признал Куликова-старшего банкротом в мае 2023 года. Сроки распродажи его имущества продлены до 14 апреля 2025 года.

С 2022 года Дзержинский районный суд Петербурга рассматривает уголовное дело Куликова-старшего по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Следствие вменяет Куликову причинение ущерба на сумму 720 млн рублей. При обысках в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 9 апреля 2025 года.