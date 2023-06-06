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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Бенефициар Мурманского пароходства Куликов признан банкротом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом) Николая Куликова, говорится в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее решение было вынесено 29 мая. В отношении Куликова на шесть месяцев введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим назначен Иван Куропятников.

Как отмечается в документе, заявление о признании банкротом Куликов подал самостоятельно. Суд установил, что задолженность Куликова перед кредиторами составляет 254,649 млн рублей.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет финансового управляющего, запланировано на 8 ноября.

В настоящее время Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении Куликова по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщали "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, следствие вменяет Куликову причинение ущерба на сумму 720 млн рублей.

В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства – 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2023 года.

В апреле текущего года пресс-служба Арбитражного суда Мурманской области сообщала, что реализованы непрофильные активы ММП на сумму свыше 80 млн рублей, включая самый дорогой лот – картину "Поморяне. Вечер" Николая Рериха за 24 млн рублей.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.

Мурманское морское пароходство Николай Куликов
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