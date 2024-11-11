Кассация поддержала взыскание по иску ФПК с Минфина 830 млн рублей убытков

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа поддержал решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Российской Федерации в лице Минфина за счет казны РФ 829,9 млн рублей убытков в пользу АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу Минфина.

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 23 января удовлетворил ФПК к Минфину России на 829,9 млн рублей.

Третье лицо по делу - Росжелдор.

Иск поступил в суд 11 октября 2023 года.

В материалах дела отмечается, что ФПК - перевозчик пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении. В 2022 году на основании публичного договора перевозки ФПК осуществляла перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет с предоставлением нормативно установленной льготы по оплате проезда в размере 50% от установленного тарифа. При этом потери в доходах ФПК в связи с предоставлением скидки составили 2,4 млрд рублей. Компании были возмещены потери в доходах из бюджета на сумму 1,6 млрд рублей, невозмещенные потери в доходах составили 829,9 млн рублей.

АО "ФПК" предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении.