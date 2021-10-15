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ФПК в 2022 году повысит тарифы в купе, СВ и люксе поездов дальнего следования на 4,3%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с 1 января 2022 года проиндексирует тарифы на проезд в вагонах купе, люкс и СВ ("дерегулированный" сегмент перевозок) поездов дальнего следования на 4,3%.

Проект соответствующего приказа ФАС размещен на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФПК, размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития.

"Данное решение коснется порядка 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования", - отметила представитель компании.

В вагонах купе, СВ и люкс применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

В пресс-службе ФПК также отметили, что компания в следующем году продолжит проводить маркетинговые акции, направленные на снижение стоимости проезда в "дерегулированном" сегменте.

Федеральная пассажирская компания

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