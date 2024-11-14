В ходе рейда в Апраксином дворе сотрудники военкомата раздали четыре десятка повесток

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В центре Петербурга прошел рейд в Апраксином дворе по делу об организации незаконной миграции, в нем участвовали следователи СК, сотрудники городского военкомата, Роспотребнадзора, Росгвардии МВД и МЧС. В частности, сотрудники военкомата вручили на рынке натурализованным россиянам 41 повестку, сообщили в региональном главке СКР.

Целью рейда было выявление лиц, причастных к расследуемому преступлению (ч.2 ст. 322.1 УК), а также выявление фактов других нарушений миграционного законодательства и выявление иностранцев, получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет.

Силовики проверили документы у более 200 человек, в том числе иностранных граждан. Более 30 оказались нарушителями миграционного законодательства, говорится в сообщении СКР.

Трех иностранцев задержали по подозрению в в фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК), и подделке документов (ст. 327 УК).

Еще один иностранец, "который предложил сотруднику полиции взятку в размере одной тысячи рублей за непривлечение его к административной ответственности", задержан по подозрению в мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК).

Сотрудники ГАИ проверили 165 автомобилей. В отношении восьми владельцев составили протоколы об административных нарушениях.

Кроме того, в ходе рейда был обнаружен склад с контрафактной табачной продукцией и торговая площадка с контрафактными электронными сигаретами.