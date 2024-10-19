На Дальнем Востоке впервые лишили гражданства РФ мигрантов, не вставших на воинский учет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке впервые вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации за неисполнение обязанности по постановке на первоначальный воинский учет в отношении бывших мигрантов, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, в августе трое выходцев республики Таджикистан получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, как того требует закон.

Эти нарушения были выявлены в ходе совместной работы военного комиссариата Хабаровского края и Управления по вопросам миграции краевого Управления органов внутренних дел.

УМВД России по региону приняло решение о прекращении гражданства РФ в отношении нарушителей.

"Они были лично уведомлены о принятых решениях. Задержание злоумышленников проводилось полицейскими совместно с коллегами из регионального УФСБ России", - говорится в сообщении.

В настоящее время ранее выданные мужчинам паспорта граждан РФ изъяты и признаны недействительными. Всем троим необходимо покинуть территорию страны.

В свою очередь, военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев сообщил журналистам, что во время проверок было поставлено на воинский учет более 700 человек, 17 из них уже отправлены на службу в армию в ходе осеннего призыва.