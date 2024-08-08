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Подписан закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном условии для получения гражданства РФ - постановке на воинский учёт. Закон опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство РФ и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

В пояснительной записке к закону отмечается, что широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности.

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Подписанный закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения Присяги гражданина РФ.

Закон также предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Владимир Путин
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