Подписан закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном условии для получения гражданства РФ - постановке на воинский учёт. Закон опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство РФ и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

В пояснительной записке к закону отмечается, что широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности.

Подписанный закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения Присяги гражданина РФ.

Закон также предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.