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Российского гражданства лишили двух человек, не вставших на воинский учет

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Москве решили прекратить российское гражданство двух натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Так, мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет", - написала она в Telegram.

Ранее выданные этим мужчинам паспорта изъяты и признаны недействительными.

"Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях. Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории РФ", - отметила Волк.

Теперь каждый натурализованный гражданин России должен встать на воинский учет в течение двух недель.

МВД Москва
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