В Апраксином дворе второй день подряд прошел полицейский рейд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция провела рейд в хостеле на территории Апраксина двора, застав там свыше сотни мигрантов и газовый пистолет, сообщила пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"После недавней проверки торговых рядов в Апраксином дворе сотрудники полиции пришли в хостел, обустроенный прямо на территории рынка В момент визита внутри находились 112 приезжих", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, некоторые постояльцы пыталась скрыться по черной лестнице, ведущей на улицу через магазин игрушек, другие прятались за вещами на вешалке.

"В ходе осмотра комнат полицейские обнаружили газовый пистолет. Изъятое направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

Все иностранцы были проверены и дактилоскопированы, среди них обнаружились 23 нарушителя миграционного законодательства. Их доставили в отделы полиции и привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП. Решается вопрос об их выдворении из России.

Днем ранее в Апраксином дворе провели еще один рейд, тогда также были задержаны несколько мигрантов.