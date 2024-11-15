В РКН заявили, что не зафиксировали изменений в качестве работы YouTube в РФ

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора заявляет, что изменений в качестве работы YouTube в России не наблюдается.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается", - говорится в сообщении на портале центра.

Накануне вечером в социальных сетях, а также в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck о восстановлении работы видеохостинга YouTube на сетях всех мобильных операторов, у которых ранее наблюдались проблемы. При этом, по словам некоторых пользователей, остаются проблемы с работой YouTube на стационарных устройствах.

В сообщении ЦМУ ССОП сказано, что "сервис GlobalCheck предназначен для проверки доступности IP-адресов и сайтов: заблокирован или нет". "GlobalCheck не проверяет качество работы сервиса", - отметили в ЦМУ.

Пресс-служба "Ростелекома" сообщила в пятницу, что со стороны провайдера "нет и не было технических ограничений YouTube. Деградация качества трансляции в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента (Google Global Cache). Как и другие интернет-провайдеры, мы также фиксируем нестабильную работу этого сервиса, но это происходит по независящим от компании причинам".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что проблема замедления YouTube в России сейчас не является приоритетной, но Владимир Путин пообещал рассмотреть ее.

Замедление YouTube в РФ

24 июля пресс-служба "Ростелекома" сообщила "Интерфаксу", что служба технического мониторинга компании "начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K)", а также "отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube". Ответственность за эту ситуацию "Ростелеком" возлагает на корпорацию Google (владеет YouTube), "которая, с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных)".

25 июля председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. По его словам, "деградация" YouTube - "вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

В начале августа пользователи сообщали, что видео на YouTube устройствах, подключенных к сетям фиксированной связи, практически перестало загружаться.

23 октября руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщил журналистам, что падение трафика YouTube в первую очередь в сетях фиксированной связи связано с "деградацией" серверов Google Global Cache (GGC), так как "компания эти сервера перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается".