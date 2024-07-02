Суд закрыл рассмотрение дела о взыскании земли экс-владельца ЧЭМК Антипова

Следующее заседание назначено на 29 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области во вторник завершил подготовку к судебному разбирательству дела по иску приставов к экс-владельцу промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову о взыскании в рамках исполнительного производства его недвижимого имущества, сообщила пресс-служба суда.

Следующее заседание назначено на 29 июля, оно пройдет в закрытом режиме, сообщила пресс-служба суда.

Также суд отклонил ходатайство одного из участников процесса - АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания промгруппы ЧЭМК) - о передаче дела по компетенции в суд общей юрисдикции.

Иск к Антипову о взыскании земельных участков был подан 22 мая. По данным источника, он предъявлен в рамках производства во исполнение решения суда по делу о взыскании с экс-владельцев ЧЭМК неосновательного обогащения в 105 млрд рублей.

Первоначально приставы потребовали обратить взыскание на шесть земельных участков в Челябинске для строительства индивидуальных жилых домов, а также для ведения личного подсобного хозяйства суммарной площадью более 6 тысяч кв. метров. При этом один из участков расположен под коттеджем площадью больше 1000 кв. метров. Также ко взысканию были предъявлены по половине доли в трех земучастках площадью 1500 кв. метров под индивидуальную жилищную застройку, которыми Антипов владеет совместно с ООО "Агрофирма "Ариант"; половина доли в крупном участке сельхозназначения площадью 306 тысяч кв. метров, которым Антипов владеет совместно с Александром Аристовым (один из ответчиков по делу на 105 млрд рублей - ИФ); половина доли в нежилом здании площадью 75 кв. метров (владеет совместно с "Агрофирмой "Ариант"). Позднее в перечень взыскиваемого имущества суд включил жилой дом в качестве предмета роскоши.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года (по соглашению Антипов "был освобожден от обязательств по возврату государственных средств" в размере 22,912 млрд рублей, процентов по ним в объеме 2,918 млрд рублей), солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда по иску Генпрокуратуры было обращено к немедленному исполнению. По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля предприятия ГК "Ариант" перешли в собственность государства, 22 мая - перешли под управление "РСХБ-Финанс".

26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта.