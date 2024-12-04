У производителя минводы "Славяновская" землю на Ставрополье изъяли в госсобственность

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края признал право собственности за государством на земельный участок ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А"" в Предгорном округе (относится к региону Кавказских Минеральных Вод) по иску Генпрокуратуры, сообщил из суда корреспондент "Интерфакса".

"Суд вынес решение удовлетворить исковые требования, признать за Российской Федерацией право собственности на земельный участок (...). Настоящее решение служит основанием для погашения записи о праве собственности за ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А" на земельный участок (...) и внесения соответствующей записи в ЕГРН", - сказала судья.

Генпрокуратура 29 февраля 2024 года подала иск к компании об изъятии у нее в пользу государства участка площадью 10 тыс. кв. метров. Эта земля, на которой располагается скважина №73 Быкогорского участка, ранее принадлежала государству. В 2008 году компания выкупила ее у администрации Предгорного округа для геологического изучения и последующей добычи минеральных вод.

По мнению прокуратуры, сделка между администрацией и заводом была незаконной, поскольку земля находится под скважиной, а та, в свою очередь, находится в собственности государства (по решению Арбитражного суда Ставропольского края от 2021 года - ИФ).

В суде было установлено, что на спорном участке, помимо скважины, располагается водозаборное сооружение и административное здание. В 2022 году компания зарегистрировала право собственности на эти объекты, не смотря на все то же решение Арбитражного суда Ставропольского края от 2021 года. Тогда суд установил, что скважина и водозаборное сооружение составляют единый объект и решение суда является основанием для регистрации права собственности на оба объекта Российской Федерацией.

Адвокат компании Александр Фоломеев на одном из заседаний пояснил, что зарегистрированное за обществом на праве собственности водозаборное сооружение является иным объектом, нежели объект, на который решением суда право собственности признано за Российской Федерацией. По его словам, объект, который принадлежит государству, - это бывшая разведывательная скважина, которая реконструирована в эксплуатационную. А спорное водозаборное сооружение в 2002 году построила компания. Вместе с ним на спорном участке было возведено и административное здание. Объекты указаны совместно в разрешении на строительство.

Для разъяснения ситуации суд истребовал технический паспорт здания от октября 2022 года, который компания предоставила вместе с заявлением о регистрации права собственности. Также суд запросил у прокуратуры акты обследования спорного земельного участка, в которых указаны все имеющие на нем строения. Согласно этим актам, на спорном участке находятся только два объекта - сторожка (административное здание - ИФ) и водозаборное сооружение (не считая скважины). Но зарегистрировано из этих двух только водозаборное сооружение, сторожка не стоит на кадастровом учете.

"Несмотря на то, что на земельном участке имеется объект, принадлежащий ответчику, данные обстоятельства не являются препятствием к рассмотрению спора. Потому что в основу своего искового заявления мы все же закладываем то, что администрация не имела права отчуждать земельный участок в виду того, что на нем находилась скважина", - заявила на предыдущем заседании представитель прокуратуры.

Она добавила, что сейчас параллельно рассматривается и спор по иску прокуратуры к заводу о признании права собственности на указанное водозаборное сооружение.

Суд исследовал документы и вынес решение о признании за государством права собственности на участок. Прений сторон не было, поскольку адвокат завода не присутствовал на заседании. Тем не менее, решение суда может быть обжаловано в ближайшие два месяца.

Скважина №73 расположена в селе Быкогорка на юго-западном склоне горы Бык Предгорного района Ставропольского края. Бурение скважины в 1981-1982 годах выполняла Северо-Кавказская гидрогеологическая экспедиция управления "Геоминвод". Спустя 18 лет комитет природных ресурсов по Ставропольскому краю предоставил заводу "Октябрь-А" горный отвод с данным объектом для геологического изучения и последующей добычи минеральной воды. Обществу выдана лицензия на право пользования недрами со сроком действия до сентября 2025 года.

Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка под скважиной - почти 22,2 млн рублей.

Завод минеральных вод "Октябрь-А" - производитель минеральной воды и владелец торговых марок "Ессентуки целебная", "Ессентукский бювет", Unica, Old Pepper. Производитель минеральных вод "Нагутская 26", "Славяновская".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Завод минеральных вод "Октябрь-А" зарегистрировано в 1999 году. Выручка компании в 2023 году составила 85 млн рублей, чистая прибыль - 4 млн рублей. Бенефициар завода Ислам Эстамиров также владеет ООО "Завод минеральных вод "Октябрь", ООО "Рокадовская" и ООО "КМКР "Дистрибьюшен". Основным видом деятельности всех организаций является производство минеральных вод.