В Абхазии сейчас находится около 8 тысяч российских туристов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии сейчас отдыхают около 8 тысяч российских туристов, большинство из них - самостоятельные, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашим оценкам, сейчас в Абхазии находятся около восьми тысяч российских туристов, из них более половины - самостоятельные", - рассказала она.

Как сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист", в компании готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности организованных туристов.

"В настоящее время у нас есть россияне, которые проводят отдых в Абхазии", - уточнили в туркомпании.

На фоне беспорядков в Сухуме российские МИД и Минэкономразвития рекомендовали согражданам не ездить в Абхазию, а находящимся в регионе - уехать оттуда. Минэкономразвития также посоветовало турбизнесу перестать продавать туры, связанные с посещением Абхазии, и не штрафовать клиентов за отмену поездок в Абхазию или изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что события в Сухуме не повлияли на туристический спрос, просьб о досрочном отъезде с отдыха или аннуляций забронированных туров на тот момент не было. Эксперты РСТ отметили, что в Абхазии сейчас низкий сезон, россиян там немного и они в основном едут в Гагру и Пицунду, а не Сухум.