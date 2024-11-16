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Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на кузбасской шахте

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Тело пропавшего горняка без признаков жизни обнаружено в ходе спасательной операции под завалами на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

"В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка без признаков жизни. Принимаются меры к извлечению его на поверхность", - сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи СК. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы.

В свою очередь, пресс-служба шахты "Таштагольская" сообщили, что погибшим найден крепильщик шахты. "Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, предварительно установлено, что ночью 16 ноября на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды произошло внезапное обрушение кровли.

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кузбасс Таштагольская СКР
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