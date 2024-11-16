Спасатели готовятся достать тело погибшего из завалов на шахте "Таштагольская"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России разобрали 10 кубометров породы в шахте "Таштагольская", где произошло обрушение кровли, сообщает МЧС России.

Ранее спасатели обнаружили под завалами тело погибшего горняка. В настоящее время они готовятся извлечь его на поверхность.

"Специалисты устанавливают пневмодомкрат для поднятия плит, чтобы извлечь погибшего из-под завала", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что ночью 16 ноября на шахте "Таштагольская" АО "Евраз ЗСМК" в Таштагольском муниципальном районе при производстве работ по добыче руды обрушилась кровля.