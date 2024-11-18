РФ представила в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник, 18 ноября Россия представила в Международный суд ООН материалы о совершении Украиной геноцида в Донбассе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Это сделано в рамках межгосударственного разбирательства, инициированного Украиной в феврале 2022 года с намерением обвинить Россию в "злоупотреблении" Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года и остановить специальную военную операцию", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что переданный документ, именуемый контрмеморандумом Российской Федерации, состоит из 522 страниц основного текста и более десяти тысяч страниц приложений.

"Его конкретное содержание на данный момент является конфиденциальным - все материалы станут публичными только после завершения разбирательства. Можно констатировать лишь, что речь идет о доказательствах по более чем 140 эпизодам целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, что подтверждается процессуальными показаниями порядка 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и иными материалами соответствующих уголовных дел", - отмечает МИД.

"Теперь Украине предстоит ответить на контрмеморандум российской стороны. Ожидаются дополнительные стадии письменного судопроизводства. Окончательное решение будет вынесено по завершении всех необходимых процедур и проведения в Гааге устных слушаний", - добавили во внешнеполитическом ведомстве России.