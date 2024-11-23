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Арестован обвиняемый в невыплате зарплаты владелец шахты "Инская" в Кузбассе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерово в субботу арестовал фактического владельца крупного угольного предприятия, обвиняемого в невыплате заработной платы и злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное следственное управление СКР в субботу.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 20 января 2025 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по версии следствия, с ноября 2023 по июль 2024 года фигурант совместно с директором предприятия не выплатили зарплату 382 работникам организации, перед которыми образовалась задолженность на сумму свыше 65 млн рублей.

В миреВладелец кузбасской шахты "Инская" обвиняется в невыплате зарплатыЧитать подробнее

По данным следствия, в тот же период они поставляли уголь контрагенту по заниженной стоимости, что повлекло ущерб организации на сумму более 54 млн рублей, а также невозможность осуществления текущих платежей, в том числе налоговых.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что речь идет о владельце шахты "Инская".

Ранее сообщалось об аресте гендиректора ООО "Шахта "Инская", он обвиняется по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Кузбасс Кемерово СКР Инская
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